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Данія відправить перші компоненти для найбільшої в Україні вітроелектростанції
16:33 21.05.2025 |
Компанія Vestas відправить перше обладнання для будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції - найбільшої ВЕС в Україні та найбільшої приватної інвестиції в енергетику країни за всю її історію.
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що перше обладнання виготовлено на заводі Vestas у місті Рінгкьобінг, Данія. Завдяки підтримці Експортно-інвестиційного фонду Данії ДТЕК залучив 370 млн євро кредитного фінансування.
За інформацією ДТЕК, загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 450 млн євро.
В компанії повідомили, що активна фаза будівництва другої черги ВЕС розпочнеться восени 2025 року і триватиме до кінця 2026-го.
Як зазначили в ДТЕК, після завершення Тилігульський вітропарк зможе забезпечувати електроенергією близько 900 тисяч українських домогосподарств.
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