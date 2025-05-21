Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія відправить перші компоненти для найбільшої в Україні вітроелектростанції

 

Компанія Vestas відправить перше обладнання для будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції - найбільшої ВЕС в Україні та найбільшої приватної інвестиції в енергетику країни за всю її історію.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що перше обладнання виготовлено на заводі Vestas у місті Рінгкьобінг, Данія. Завдяки підтримці Експортно-інвестиційного фонду Данії ДТЕК залучив 370 млн євро кредитного фінансування.

За інформацією ДТЕК, загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 450 млн євро.

В компанії повідомили, що активна фаза будівництва другої черги ВЕС розпочнеться восени 2025 року і триватиме до кінця 2026-го.

Як зазначили в ДТЕК, після завершення Тилігульський вітропарк зможе забезпечувати електроенергією близько 900 тисяч українських домогосподарств.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1097  0,03 0,07 41,6838  0,03 0,08
EUR 46,5172  0,17 0,37 47,2576  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,06 0,16 41,4700  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес