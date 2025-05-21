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АНАЛІТИКА

В Україні створять «Зелену платформу»: обʼєднає усі програми зеленого фінансування

 

В Україні розпочали роботу над створенням "Зеленої платформи" - цифрового каталогу доступних програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних та державних підприємств, територіальних громад. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що платформа розробляється Міністерством економіки у співпраці з аналітичним центром DiXi Group та Офісом зеленого переходу.

"Платформа допоможе знаходити актуальні можливості для впровадження енергоефективних рішень, ресурсоощадження та сталої модернізації", - наголосили у Мінекономіки.

Платформа буде розміщена на сайті "Зроблено в Україні" і міститиме:

* перелік кредитних, грантових та інвестиційних програм;
* інструменти персоналізованого пошуку за потребами бізнесу чи громад;
* інформацію про зелену трансформацію, приклади реалізованих проєктів і корисні ресурси для старту.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, платформа об'єднає програми від держави, банків, інвестфондів і міжнародних донорів у зручному форматі.

Пілотну версію платформи презентують найближчим часом. Команда Офісу зеленого переходу відповідатиме за його наповнення, технічну підтримку та актуалізацію даних.

До включення в каталог платформи прийматимуться всі програми, що відповідають принципам зеленого фінансування. Щоб подати програми на платформу, необхідно заповнити форму за посиланням.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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