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В Україні частка населення у споживанні електроенергії перевищує 36%
17:22 16.05.2025 |
Частка населення у структурі споживання електроенергії за результатами 4 місяців 2025 р. сягнула 36,8%, свідчать дані, які є у розпорядженні ExPro.
За даними ExPro, населення споживає більше електроенергії, ніж промисловість, з початку повномасштабної війни, за винятком декількох місяців.
Минулого року пік споживання електроенергії населенням спостерігався у грудні, частка у загальній структурі сягнула майже 39%.
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