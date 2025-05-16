В Україні частка населення у споживанні електроенергії перевищує 36%

Частка населення у структурі споживання електроенергії за результатами 4 місяців 2025 р. сягнула 36,8%, свідчать дані, які є у розпорядженні ExPro.

За даними ExPro, населення споживає більше електроенергії, ніж промисловість, з початку повномасштабної війни, за винятком декількох місяців.

Минулого року пік споживання електроенергії населенням спостерігався у грудні, частка у загальній структурі сягнула майже 39%.