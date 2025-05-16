Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні частка населення у споживанні електроенергії перевищує 36%

В Україні частка населення у споживанні електроенергії перевищує 36%

 

Частка населення у структурі споживання електроенергії за результатами 4 місяців 2025 р. сягнула 36,8%, свідчать дані, які є у розпорядженні ExPro.

За даними ExPro, населення споживає більше електроенергії, ніж промисловість, з початку повномасштабної війни, за винятком декількох місяців.

Минулого року пік споживання електроенергії населенням спостерігався у грудні, частка у загальній структурі сягнула майже 39%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4983
  0,0274
 0,07
EUR
 1
 46,4490
  0,0659
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,00 0,01 41,7050  0,03 0,07
EUR 46,1382  0,01 0,02 46,8800  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4725  0,01 0,02 41,4900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес