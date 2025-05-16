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Заборгованість теплоенерго за газ перевищує ₴100 мільярдів - Кулеба
12:07 16.05.2025 |
Підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий газ понад 100 млрд грн.
Як передає Укрінформ із посиланням на пряму трансляцію депутата Олексія Гончаренка, про це сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"На сьогодні є дійсно досить велика заборгованість за газ - понад 100 млрд грн. Ми постійно працюємо з громадами, обласними військовими адміністраціями, щоб збалансувати це", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про заборгованість підприємств ТКЕ.
За словами міністра, на підтримку інфраструктури під час опалювального сезону у громади спрямовується 4% ПДФО.
Кулеба також наголосив, що підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася відразу після завершення осінньо-зимового періоду 2024-2025.
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