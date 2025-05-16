Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Заборгованість теплоенерго за газ перевищує ₴100 мільярдів - Кулеба

 

Підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий газ понад 100 млрд грн.

Як передає Укрінформ із посиланням на пряму трансляцію депутата Олексія Гончаренка, про це сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"На сьогодні є дійсно досить велика заборгованість за газ - понад 100 млрд грн. Ми постійно працюємо з громадами, обласними військовими адміністраціями, щоб збалансувати це", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про заборгованість підприємств ТКЕ.

За словами міністра, на підтримку інфраструктури під час опалювального сезону у громади спрямовується 4% ПДФО.

Кулеба також наголосив, що підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася відразу після завершення осінньо-зимового періоду 2024-2025.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4709
  0,0667
 0,16
EUR
 1
 46,3831
  0,2055
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,00 0,01 41,7050  0,03 0,07
EUR 46,1382  0,01 0,02 46,8800  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4725  0,01 0,02 41,4900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес