Заборгованість теплоенерго за газ перевищує ₴100 мільярдів - Кулеба

Підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий газ понад 100 млрд грн.

Як передає Укрінформ із посиланням на пряму трансляцію депутата Олексія Гончаренка, про це сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"На сьогодні є дійсно досить велика заборгованість за газ - понад 100 млрд грн. Ми постійно працюємо з громадами, обласними військовими адміністраціями, щоб збалансувати це", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про заборгованість підприємств ТКЕ.

За словами міністра, на підтримку інфраструктури під час опалювального сезону у громади спрямовується 4% ПДФО.

Кулеба також наголосив, що підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася відразу після завершення осінньо-зимового періоду 2024-2025.

