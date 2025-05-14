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У Кабміні вперше назвали вартість ремонту арки ЧАЕС після удару «шахеда»
16:57 14.05.2025 |
Відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, пошкодженого 14 лютого внаслідок атаки російського дрона, може коштувати понад 100 млн євро. Про це повідомило Міністерство фінансів після засідання асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, створеного Європейським банком реконструкції та розвитку.
"Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищать наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення Нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС - найбільша з коли-небудь побудованих рухомих наземних конструкцій завдовжки 165 м, завширшки 257 м, заввишки 108 м і загальною вагою 36 000 тонн. Будівництво об'єкта почалося у квітні 2012 року, а 2016 року ним закрили четвертий енергоблок. Призначення споруди - захист навколишнього середовища від радіоактивного випромінювання, а також забезпечення можливості розбирання конструкцій блоку і переміщення ядерних відходів.
Гроші на будівництво нового конфайнменту зібрали країни-донори Чорнобильського фонду "Укриття", розпорядником коштів був ЄБРР. Об'єкт здали в експлуатацію у 2019 році. Очікувалося, що він прослужить щонайменше 100 років.
Зараз ЄБРР працює з ЧАЕС, українськими експертами та французькою компанією Bouygues, залученою до початкового будівництва нового захисного укриття, щоб оцінити повну міру пошкоджень укриття та розробити варіанти для довгострокового відновлення.
Для підтримки цих заходів, планується виділити 5 млн євро з наявних ресурсів Чорнобильського фонду ЄБРР.
На сьогодні на рахунку фонду знаходиться понад 19 млн євро.
Під час засідання асамблеї донорів уряд Франції оголосив про внесок 10 млн євро на рахунок фонду.
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