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Україна у квітні зменшила імпорт електрики на 31% - DiXi Group
14:05 08.05.2025 |
У квітні порівняно із березнем Україна скоротила імпорт електроенергії на 31% - до 187 тис. МВт-год. Експорт збільшився на 99% - до 151,6 тис. МВт-год.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group у Фейсбуці.
"Поставки за кордон збільшились майже вдвічі - на 99% до 151,6 тис. МВт-год. порівняно з березнем. [...] Обсяги імпорту електроенергії зменшилися на 31% до 187 тис. МВт-год. порівняно з березнем 2025 року ", - йдеться в повідомленні.
У DiXi Group зауважили, що сукупний обсяг імпорту у квітні все ще перевищує експорт на 19%.
Зазначається, що 45% імпорту (83,1 тис МВт-год.) надійшло з Угорщини; по 18% - зі Словаччини та Польщі (по 34,2 тис. МВт-год.); 13% (24,5 тис. МВт-год.) - з Румунії; 6% (11 тис. МВт-год.) - із Молдови.
Найбільше експортували електрику до Угорщини - 38% або 57,1 тис. МВт-год. До Молдови надійшло 52,8 тис. МВт-год. (35%), до Румунії - 23,3 МВт-год. (15%), до Словаччини - 18,4 МВт-год. (12%). Експорт електрики до Польщі відсутній із середини березня.
Як повідомлялося, у березні порівняно із лютим Україна збільшила імпорт електроенергії на 11% - до 272,3 тис. МВт-год. Експорт збільшився у 2,3 раза - до 76,3 тис. МВт-год.
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