Україна збільшила імпорт газу майже в 10 разів

З початку року і станом на 5 травня імпорт природного газу до України склав 1,12 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже в 10 разів.

Про це свідчать дані ExPro.

Зазначається, що суттєве зростання обсягів імпорту газу в 2025 році пов'язано з потребою в ресурсі на опалення після пошкодження видобутку внаслідок російських атак у лютому.

За даними ExPro, у лютому імпорт газу склав 512 млн куб. м, що стало найвищим рівнем з вересня 2023 р. Україна також розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, імпортуючи природний газ для створення резервів.

Повідомляється, що основну частину газу було імпортовано з Угорщини - 669 млн куб. м (майже 60% усього імпорту). Крім того, зі Словаччини імпортовано 261 млн куб. м газу (23%), а з Польщі - 190 млн куб. м (17%).

За інформацією ExPro, основним імпортером природного газу була Група "Нафтогаз" - майже 900 млн куб м з початку року або 80% усього імпорту. Крім того, окремі приватні компанії імпортували природний газ для подальшого продажу на аукціонах АТ "Укртрансгазу" на "Українській енергетичній біржі".