650 МВт замість 550 МВт: зріс ліміт експорту електроенергії з України до ЄС

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, з березня 2024 року і дотепер максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови була на рівні 550 МВт.

Він зазначив, що наразі Україна здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами - Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою. Щовесни обсяги експорту зростають, а імпорт - зменшується.

"Збільшення максимальної потужності експорту позитивне для України - і як додаткова можливість балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення державного бюджету", - підкреслив Галущенко.