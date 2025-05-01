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АНАЛІТИКА

650 МВт замість 550 МВт: зріс ліміт експорту електроенергії з України до ЄС

 

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, з березня 2024 року і дотепер максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови була на рівні 550 МВт.

Він зазначив, що наразі Україна здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами - Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою. Щовесни обсяги експорту зростають, а імпорт - зменшується.

"Збільшення максимальної потужності експорту позитивне для України - і як додаткова можливість балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення державного бюджету", - підкреслив Галущенко.

За матеріалами: Економічна правда
 

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