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АНАЛІТИКА

Люксембург виділяє €10 мільйонів на підтримку енергетики в Україні

Люксембург виділяє €10 мільйонів на підтримку енергетики в Україні

 

Люксембург виділить 10 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України в 2025 році, кошти будуть спрямовані на модернізацію інфраструктури, закупівлю обладнання та пального.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному з главами МЗС та Міноборони Люксембургу Ксавʼє Беттелем і Юріко Бакес брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Важливим практичним результатом зустрічей є рішення Люксембургу виділити в 2025 році 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти Енергетичного фонду будуть спрямовані на закупівлю обладнання та пального, модернізацію енергетичної інфраструктури", - сказав глава української дипломатії.

За словами Сибіги, з люксембурзькою стороною також обговорювалися питання посилення обороноспроможності України та тиску на агресора, інвестиції в українське виробництво зброї. Сибіга відзначив, що військова підтримка Люксембургу вже перевищила 250 млн євро.

Серед тем зустрічі також були посилення санкцій проти Росії, використання її заморожених активів на користь України і подальша інтеграція України до ЄС і НАТО.

Український міністр запропонував Люксембургу, чиє агентство LuxDev вже втілює 40 проєктів із відновлення у Кривому Розі, поширити свої програми і на інші регіони, зокрема Харківщину.

Своєю чергою глава МЗС Люксембургу також оголосив про виділення 1 млн євро для Фундації Олени Зеленської. Допомога передбачена на фінансування психологічної підтримки молоді.
 

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