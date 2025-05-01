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Люксембург виділяє €10 мільйонів на підтримку енергетики в Україні
09:10 01.05.2025 |
Люксембург виділить 10 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України в 2025 році, кошти будуть спрямовані на модернізацію інфраструктури, закупівлю обладнання та пального.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному з главами МЗС та Міноборони Люксембургу Ксавʼє Беттелем і Юріко Бакес брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.
"Важливим практичним результатом зустрічей є рішення Люксембургу виділити в 2025 році 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти Енергетичного фонду будуть спрямовані на закупівлю обладнання та пального, модернізацію енергетичної інфраструктури", - сказав глава української дипломатії.
За словами Сибіги, з люксембурзькою стороною також обговорювалися питання посилення обороноспроможності України та тиску на агресора, інвестиції в українське виробництво зброї. Сибіга відзначив, що військова підтримка Люксембургу вже перевищила 250 млн євро.
Серед тем зустрічі також були посилення санкцій проти Росії, використання її заморожених активів на користь України і подальша інтеграція України до ЄС і НАТО.
Український міністр запропонував Люксембургу, чиє агентство LuxDev вже втілює 40 проєктів із відновлення у Кривому Розі, поширити свої програми і на інші регіони, зокрема Харківщину.
Своєю чергою глава МЗС Люксембургу також оголосив про виділення 1 млн євро для Фундації Олени Зеленської. Допомога передбачена на фінансування психологічної підтримки молоді.
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