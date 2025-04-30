Щоб відновити енергетику після російських атак, у 2025 році в Україні планують ввести близько 1 ГВт нової генерації. Про це 30 квітня йшлося на засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

За інформацією Міністерства енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються, для бізнесу - мінімізовано.

"Також затверджені графіки відновлення, і у 2025 році планується введення близько 1 ГВт нової генерації, 170 МВт уже працює", - сказано в повідомленні.

За даними Кабімну, загалом після атак ворога відновлено 1,5 ГВт потужності.