Кабмін спростив процедури для приватних підприємств нафтогазовидобувної галузі - Шмигаль

Кабінет міністрів спростив для приватних підприємств нафтогазовидобувної галузі процедури з облаштування установок зберігання енергії та будівництва об'єктів для приєднання до газотранспортної системи.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 квітня, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

"Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку. Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об'єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що під час роботи у Вашингтоні минулого тижня урядова команда України підписала енергетичну угоду зі Світовим банком.

"Отримаємо додаткове фінансування обсягом 70 млн доларів. Це кошти для компанії "Укргідроенерго" на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об'єктів. Загальна їхня потужність складе понад 230 МВт", - зазначив він.

Прем'єр нагадав, що торік Україна домовилася про допомогу від уряду Італії та ЄБРР обсягом 200 млн євро для відновлення гідроенергетики.

"Перший транш цієї допомоги в розмірі 50 млн євро вже отримали", - констатував він.