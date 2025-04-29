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Україна втратила майже 50% від всього видобутку газу внаслідок атак РФ - Шмигаль
13:59 29.04.2025 |
Цієї зими Росія здійснила низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру, завдавши втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 квітня, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.
"Україна пройшла третій опалювальний сезон воєнного часу, і зараз ми активно готуємося до наступної зими. Здійснюємо комплекс заходів, щоб посилити нашу енергетику", - сказав він.
Шмигаль нагадав, що минулого тижня урядова команда України працювала у Вашингтоні. За його словами, одним із пріоритетів був пошук додаткових ресурсів для енергетичної стійкості.
"Ми підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення 270 млн євро. Також грант у розмірі 140 млн євро надає уряд Норвегії. За ці кошти плануємо закупити додатково близько 1 млрд куб. м газу, аби в оселях українців наступної зими було світло і тепло", - зазначив він.
Водночас Прем'єр нагадав, що цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру, завдавши втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку. Шмигаль зауважив, що уряд наразі працює над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту.
"Від початку року вже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу. Ще 300 млн куб м зрідженого природного газу (LNG) "Нафтогаз" закупить в польської компанії Orlen", - поінформував він.
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