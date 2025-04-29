Компанія Укренерго домовилась про реструктуризацію «зелених» облігацій

НЕК «Укренерго» досягла згоди з власниками «зелених» облігацій сталого розвитку 2021 року випуску щодо реструктуризації боргових зобов'язань.

Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.

Відповідно до умов угоди, кредиторам запропонують, зокрема, продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу (з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків). Для реалізації цього сценарію «Укренерго» планує залучити на міжнародних фінансових ринках 430 млн доларів США.

Або обміняти наявні у власників облігації на нові облігації компанії негарантовані державою з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та підвищеною річною відсотковою ставкою (8,5% річних).

В Укренерго нагадали, що «зелені» облігації сталого розвитку - це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК «Укренерго» отримала у 2021 році під державні гарантії. У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) - виплати за облігаціями були тимчасово припинені. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.

Детальніше про умови домовленостей із кредиторами опубліковані на сайті Лондонської фондової біржі..