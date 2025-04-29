Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Компанія Укренерго домовилась про реструктуризацію «зелених» облігацій

 

НЕК «Укренерго» досягла згоди з власниками «зелених» облігацій сталого розвитку 2021 року випуску щодо реструктуризації боргових зобов'язань.

Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.

Відповідно до умов угоди, кредиторам запропонують, зокрема, продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу (з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків). Для реалізації цього сценарію «Укренерго» планує залучити на міжнародних фінансових ринках 430 млн доларів США.

Або обміняти наявні у власників облігації на нові облігації компанії негарантовані державою з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та підвищеною річною відсотковою ставкою (8,5% річних).

В Укренерго нагадали, що «зелені» облігації сталого розвитку - це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК «Укренерго» отримала у 2021 році під державні гарантії. У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) - виплати за облігаціями були тимчасово припинені. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.

Детальніше про умови домовленостей із кредиторами опубліковані на сайті Лондонської фондової біржі..

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 47,3921
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2130  0,01 0,01 41,8759  0,08 0,19
EUR 47,0037  0,05 0,11 47,8319  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,22 0,53 41,6050  0,21 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес