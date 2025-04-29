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Компанія Укренерго домовилась про реструктуризацію «зелених» облігацій
12:15 29.04.2025 |
НЕК «Укренерго» досягла згоди з власниками «зелених» облігацій сталого розвитку 2021 року випуску щодо реструктуризації боргових зобов'язань.
Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.
Відповідно до умов угоди, кредиторам запропонують, зокрема, продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу (з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків). Для реалізації цього сценарію «Укренерго» планує залучити на міжнародних фінансових ринках 430 млн доларів США.
Або обміняти наявні у власників облігації на нові облігації компанії негарантовані державою з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та підвищеною річною відсотковою ставкою (8,5% річних).
В Укренерго нагадали, що «зелені» облігації сталого розвитку - це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК «Укренерго» отримала у 2021 році під державні гарантії. У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) - виплати за облігаціями були тимчасово припинені. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.
Детальніше про умови домовленостей із кредиторами опубліковані на сайті Лондонської фондової біржі..
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