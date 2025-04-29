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АНАЛІТИКА

Польща хоче разом зі США транспортувати скраплений газ в Україну

 

Польща і Сполучені Штати Америки мають намір співпрацювати у питанні постачання скрапленого газу в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр РП Дональд Туск під час спільного з міністром енергетики США Крісом Райтом брифінгу в понеділок у Варшаві, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив глава польського уряду, вони з американським міністром обговорили, зокрема, співпрацю у сфері cкрапленого газу. За його словами, Польща є одним з найбільших інвесторів у газову інфраструктуру та "великим імпортером американського газу".

"Ми робимо Польщу та Європу незалежними від російських поставок газу. Можливо, завдяки американсько-польській співпраці, і про це ми також розмовляли, нам вдасться також забезпечити у газовому плані Україну», - підкреслив Туск.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща, США
 

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