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Нацбанк оцінив обсяг дефіциту електроенергії в Україні: майже зникне у 2027-му
11:09 28.04.2025 |
Національний банк поліпшив прогноз спровокованого Росією дефіциту електроенергії до кінця 2027 року. Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті НБУ.
Так, у 2025 році дефіцит електроенергії з урахуванням імпорту оцінюється на рівні 3% (проти 4% в інфляційному звіті за січень 2025 року), у 2026 році - 1% (2% - за прогнозом у січні).
У 2027 році, очікують у НБУ, дефіцит електроенергії майже зникне - становитиме близько 1%.
Підставою для поліпшення оцінки стали швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури, розбудова розподіленої генерації та потужностей відновлювальних джерел на тлі збереження стійкого імпорту електроенергії.
"Отже, від'ємний внесок обмежень енергопостачання в зміну реального ВВП скоротиться. Щорічний імпорт електроенергії становитиме близько $0,5 млрд у 2025-2027 роках", - вважають у Нацбанку.
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