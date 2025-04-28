Нацбанк оцінив обсяг дефіциту електроенергії в Україні: майже зникне у 2027-му

Національний банк поліпшив прогноз спровокованого Росією дефіциту електроенергії до кінця 2027 року. Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті НБУ.

Так, у 2025 році дефіцит електроенергії з урахуванням імпорту оцінюється на рівні 3% (проти 4% в інфляційному звіті за січень 2025 року), у 2026 році - 1% (2% - за прогнозом у січні).

У 2027 році, очікують у НБУ, дефіцит електроенергії майже зникне - становитиме близько 1%.

Підставою для поліпшення оцінки стали швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури, розбудова розподіленої генерації та потужностей відновлювальних джерел на тлі збереження стійкого імпорту електроенергії.

"Отже, від'ємний внесок обмежень енергопостачання в зміну реального ВВП скоротиться. Щорічний імпорт електроенергії становитиме близько $0,5 млрд у 2025-2027 роках", - вважають у Нацбанку.