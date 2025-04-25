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Аваков зайнявся системами накопичення енергії: є дозвіл АМКУ
12:01 25.04.2025 |
Антимонопольний комітет дозволив компанії колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова отримати контроль над Знаменською БЕСС у Вінницькій області, що спеціалізується на системах накопичення енергії. Відповідне рішення АМКУ ухвалив 24 квітня.
Контроль здійснюватиме ТОВ "Гранд-Тер" через призначення на посаду директора Знаменської БЕСС громадянки України Валентини Парамонової, яка є керівницею у ТОВ "Гранд-Тер", ТОВ "Пора Безпека" та ПП "Міністрі Плюс".
У всіх цих компаніях кінцевими бенефіціарами є Арсен Аваков та його дружина Інна Авакова.
Знаменська БЕСС у 2024 році стала одним із переможців аукціону на допоміжні послуги.
БЕСС - це українська транслітерація англійського терміну BESS (Battery Energy Storage System), що розшифровується як "батарейна електрична система зберігання".
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