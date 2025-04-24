Міненерго та МЕА підписали Спільну робочу програму на 2025-2026рр для енергобезпеки та відновлення

Міністерство енергетики України та Міжнародне енергетичне агентство підписали Спільну робочу програму на 2025-2026 роки для посилення енергобезпеки та відновлення, зокрема "зеленого", повідомив глава Міненерго Герман Галущенко.

"Під час робочого візиту до Лондона разом із виконавчим директором МЕА Фатіхом Біролем уклали важливу Спільну робочу програму на 2025-2026 роки. Програма передбачає підтримку України щодо посилення енергетичної безпеки, післявоєнного відновлення та реконструкції з одночасними інвестиціями в перехід до "зеленої" енергії", - написав Галущенко у своєму Facebook у четвер.

Згідно з його повідомленням, одним із подальших напрямків співпраці є підтримка в реалізації стратегічних документів енергосектору України: впровадження Енергетичної стратегії України до 2050 року та Плану з енергетики та клімату до 2030 року.

Крім того сторони працюватимуть над оновленням національних планів і зобов'язань у рамках Паризької угоди.

Поміж перспективних напрямків співпраці також енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики, відновлення і реконструкція інфраструктури, розвиток ринків біометану, водню, офшорної енергетики та малої генерації.

При цьому МЕА й надалі надаватиме експертну та аналітичну підтримку, зазначив міністр.