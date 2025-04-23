Південнокорейська компанія побудує в Одесі ТЕЦ на відходах: проєкт оцінюється у $106 млн

Південнокорейська компанія Posco International реалізує в Україні проєкт будівництва теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в Одесі, яка працюватиме на RDF-паливі (Refuse-derived fuel - паливо, що виробляється з побутових відходів). Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Робочу зустріч щодо реалізації проєкту провів заступник міністра Костянтин Ковальчук за участі представників Державного агентства відновлення, компанії Posco International, Одеської міськради та Одеської ОДА.

"Проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі є прикладом сучасного підходу до вирішення енергетичних та екологічних викликів. Він має потенціал формувати нову модель теплопостачання в Одесі та зміцнити енергетичну безпеку регіону", - зазначив Ковальчук.

Потужність нової станції становитиме 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії. Вартість проєкту - $106 млн (близько 3,9 млрд грн за поточним курсом), термін окупності оцінюється у 6,5 року.

У межах підготовки до реалізації вже виділено 4 га землі, підведено інженерні мережі, узгоджено схему теплопостачання та визначено відповідальне комунальне підприємство. Українська та корейська сторони вже працюють над концептуальним документом проєкту, який має бути офіційно затверджений урядом.