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АНАЛІТИКА

НКРЕКП схвалила законопроєкт про взаємне визнання гарантій походження е/е з ВДЕ між Україною та країнами ЄС і Енергоспівтовариства

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), схвалила законопроєкт щодо взаємного визнання гарантій походження електричної енергії (ГПЕЕ), виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) між Україною, країнами Європейського Союзу та країнами Енергетичного співтовариства (ЕС).

Відповідне рішення про схвалення змін до закону "Про альтернативні джерела енергії" регулятор прийняв на засіданні 22 квітня.

"НКРЕКП визнає на умовах взаємності ГПЕЕ з ВДЕ, видані державами-членами ЄС та/або державами, які є договірними сторонами Енергетичного співтовариства, та/або видані іншою країною", - говориться у тексті законопроєкту.

Як зазначив регулятор у своєму обґрунтуванні до схваленого рішення, зазначений документ спрямований на створення підґрунтя для потенційного розширення попиту на гарантії походження, видані в Україні, шляхом забезпечення визнання цих гарантій у договірних сторонах ЕС та, у подальшому у державах-членах ЄС.

Відповідно до норм закону "Про альтернативні джерела енергії" НКРЕКП є уповноваженим органом щодо видачі, обігу та погашення гарантій походження е/е, виробленої з ВДЕ, на території України. Регулятор, зокрема, забезпечує функціонування реєстру ГПЕЕ з ВДЕ, видачу ГПЕЕ з ВДЕ, а також їхню інтеграцію з реєстрами країн Енергоспівтовариства та ЄС.

Наразі активними продавцями ГПЕЕ з ВДЕ в Україні є АТ "НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та ДП "Гарантований покупець".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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