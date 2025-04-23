Внески партнерів у Фонд підтримки енергетики України сягнули EUR1,2 млрд

У Фонд підтримки енергетики України, якому виповнилося три роки, залучено EUR1,2 млрд грантових коштів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Допомогу отримали понад 70 українських енергетичних компаній з усіх регіонів країни; близько 150 000 одиниць обладнання вже доставили кінцевим набувачам", - написав він у Facebook.

За словами міністра, пріоритет надається обладнанню для відновлення електропостачання, трансформаторам, генераторам, кабельній продукції та автотехніці.

Донорами Фонду є як державні, так і компанії приватного сектору, міжнародні та регіональні організації з майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США.

Як зазначив міністр, Фонд особливо довів свою ефективність починаючи з жовтня 2022 року, коли ворог почав масовано атакувати енергетичну інфраструктуру по всій Україні.

"Саме тоді Фонд довів свою ефективність, адже він був орієнтований на швидке реагування і вирішення питань із закупівлею обладнання. А значить - проведення оперативних і швидких ремонтів саме тоді, коли енергосистема потребує кожного кіловата електроенергії", - написав він.

Галущенко доповнив, що майже всі енергетичні компанії України звертались по допомогу до Фонду підтримки, отримували необхідне устаткування і продовжують активно співпрацювати з ним.

"Щиро дякуємо всім країнам, які стають донорами Фонду і продовжують підтримку української енергетики. Дякуємо нашим партнерам з Енергетичного Співтовариства за непохитну позицію у підтримці України і створенні такого Фонду, за чітку і ефективну організацію всіх процесів", - наголосив Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та енергетичного єврокомісара Кадрі Сімсон.