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АНАЛІТИКА

Зеленський: США офіційно не пропонували деокупацію та спільний контроль над Запорізькою АЕС

 

Україна не отримувала офіційних пропозицій від США щодо виходу росіян з окупованої Запорізької атомної станції та спільного використання об'єкта Києвом і Вашингтоном. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Якщо американці будуть з нами і росіяни вийдуть, ми відновлюємо це разом [зі США] і заробляємо гроші на електриці тощо - я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув таку [пропозицію] офіційно... Таких меседжів [у медіа] і чуток багато - офіційно жодного разу не чув пропозицію", - розповів глава держави.

За його словами, Україна не проти партнерства зі Штатами стосовно відновлення роботи будь-якої інфраструктури або підприємства.

Водночас Зеленський нагадав, що Запорізька АЕС наразі не працює й не буде функціонувати без України: "І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить - потрібен наш технічний склад".

"Америка абсолютно на технічному рівні, на політичному рівні точно розуміє, якщо вона піде в формат менеджменту цієї станції, то піде тільки з нашими технічними працівниками", - додав президент.

Також він зауважив, що в такому випадку постануть питання доступу станції до води, стосовно інфраструктури, життя та безпеки працівників станції, повернення з Росії їхніх дітей, статус окупованого РФ Енергодару тощо.

"Якщо ця станція сьогодні конкретно під росіянами, а завтра може бути під американцями, [то] а все інше? Що з людьми?", - зауважив голова держави.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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