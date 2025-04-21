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АНАЛІТИКА

Україна отримала додаткові вантажі енергообладнання з Литви, Польщі та Бельгії

Україна отримала додаткові вантажі енергообладнання з Литви, Польщі та Бельгії

 

Протягом тижня 14-18 квітня до України надійшло 11 вантажів гуманітарної допомоги для енергетиків із Литви, Польщі та Бельгії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Серед наданого устаткування, зокрема, трансформатори, генератори, спецтехніка, електротехнічне обладнання. Відповідну допомогу було розподілено між енергетичними підприємствами", - зазначається у повідомленні.

Україна отримала додаткові вантажі енергообладнання з Литви, Польщі та Бельгії

 

Повідомляється, що із березня 2022 року гуманітарна допомога для енергосектору, отримана Україною з Литви, становить 245 вантажів загальною вагою близько 3 831 тонна; з Польщі - 135 вантажів загальною вагою близько 2 120 тонн; Бельгії - 12 вантажів загальною вагою понад 158 тонн.

Всього за час повномасштабної війни допомогу енергетикам передали 38 країн, відправивши до України 1761 вантаж.
 

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