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ЄС стримує санкції проти російського СПГ, щоб мати козир у торгах із США, - Reuters
09:37 17.04.2025 |
Євросоюз не квапиться із санкціями проти російського СПГ, щоб не втратити важелі у переговорах із США. Брюссель боїться посилення енергозалежності від Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, європейські чиновники відмовилися від ідеї наполягати на забороні імпорту російського зрідженого природного газу з ЄС у майбутніх пакетах через опір деяких урядів і невизначеність щодо альтернативних джерел.
ЄС розробить нову дорожню карту
За даними джерел видання, Комісія хоче розробити нову дорожню карту, щоб припинити залежність блоку від російських енергоресурсів до 2027 року. План має бути оголошено на початку травня, але деталей наразі мало.
Очікується, що Комісія запропонує 17-й пакет санкцій проти Росії до червня, хоча офіційні особи кажуть, що робота над заходами просувається повільно.
Востаннє ідею заборони імпорту російського СПГ з урядами ЄС висунули у січні, коли вона Комісія завершувала свою 16-ту пакетну пропозицію.
Залежність ЄС від газу США
Видання пише, що президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що хоче, щоб ЄС купував більше американського газу, і офіційні особи ЄС розглядають затримки санкцій проти імпорту російського СПГ, як можливий інструмент переговорів, щоб переконати адміністрацію США знизити тарифи.
Глава ЄС з питань торгівлі зустрівся з американським колегою в понеділок, щоб обговорити початок переговорів. Комісія заявила, що зустріч була частиною "огляду" і зазначила, що Вашингтон ще не прояснив свої вимоги.
"ЄС виконує свою частину. Тепер необхідно, щоб США визначили свою позицію. Як і в будь-яких переговорах, це має бути вулиця з двостороннім рухом", - йдеться в заяві.
Один чиновник сказав, що Комісія не хоче ризикувати втратою російського СПГ через санкції й таким чином поступитися своєю владою на переговорах.
Видання пише, що Комісія та уряди ЄС побоюються створення нової залежності від Сполучених Штатів, які є третім за величиною постачальником газу в блок після Росії та Норвегії.
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