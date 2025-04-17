США й Україна можуть мати спільний інтерес у поновленні роботи Запорізької АЕС під контролем України - Галущенко

Сполучені Штати і Україна можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України.

Про це сьогодні під час дискусії в рамках Атлантичної ради заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Саме так він відповів на запитання аудиторії щодо ставлення до ідеї президента США Дональда Трампа про можливість спільної власності України і США над цією найбільшою в Європі атомною станцією.

«Ми маємо спільний інтерес із Сполученими Штатами, щоб привести Запорізьку АЕС під контроль України та розпочати діяльність цієї атомної енергетичної станції. Вона може принести нові можливості для співробітництва між нами, наприклад, коли йдеться про експорт електроенергії. Крім того, ми будемо потребувати більше електрики для будь-якого проєкту, який може бути імплементований в Україні, разом із Сполученими Штатами. Нам потрібно більше електрики для масштабного відновлення країни, і це є дуже важливим», - заявив український урядовець.

Він окремо наголосив, що є абсолютно неприйнятним залишати ситуацію навколо Запорізької АЕС в тому стані, в якому вона є зараз.

«Якщо ми дозволимо росіянам залишити під контролем Запорізьку АЕС, навіть без поновлення її роботи, це буде суцільне лихо для усього, чого світ досяг у розвитку мирного атому. Зараз ми говоримо про певний ренесанс атомної промисловості, але ніхто не зможе дозволити собі інвестувати в атомну енергетику, якщо одна країна може силою захопити та окупувати найбільшу в Європі атомну станцію, та зберігати контроль над нею, навіть коли закінчиться війна... Ми маємо показати, що не можна протиправно захоплювати силою будь-який атомний об'єкт - великий або малий», - підкреслив міністр енергетики.

У ході дискусії він зазначив, що особливе занепокоєння для атомної безпеки створюють масовані російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це стосується також нині відключеної Запорізької АЕС, та ще трьох станцій, які продовжують роботу в Україні. З серпня минулого року були зафіксовані більше 150 інцидентів, коли російські ракети або дрони пролітали над цими станціями або поблизу від них.

У всіх перед очима Росія здійснила дронову атаку по об'єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС. Крім цього, дуже небезпечними є навмисні російські атаки проти підстанцій, які обслуговують об'єкти атомної енергетики, на що Україна постійно звертає увагу МАГАТЕ.

«Росіяни навмисно атакують підстанції, які мають критично важливе значення, що спричиняє надзвичайне відключення ядерних установок, які знаходяться в експлуатації. Це те послання, яке ми постійно поширюємо в проєктах резолюцій МАГАТЕ, і просимо їх експертів відвідати ці підстанції. Тому що, коли ми маємо аварійне відключення діючого блоку - залишається лише один крок до аварії за сценарієм Фукусіми, лише один крок до ядерного інциденту. Такі дії абсолютно суперечать будь-яким стандартам атомної безпеки», - зазначив Галущенко.