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АНАЛІТИКА

Україна з 1 липня перейде на номінальну напругу 230/400 вольт

 

З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема - перехід на номінальну напругу 230/400 Вольт. Про це повідомила Національна комісія регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП).

Одне з ключових нововведень - встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 Вольт (±10% від номінального значення 230 вольт), уточнив регулятор.

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання.

У НКРЕКП пояснили, що стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

"Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності - електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності", - додав регулятор.

Відповідно до наказу Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" від 23 травня 2024 року №179 було прийнято нову редакцію відповідного національного стандарту, гармонізованого з європейським. Цей стандарт набрав чинності з 1 березня 2025 року.

15 квітня регулятор прийняв постанову "Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу", яка уточнює положення щодо впровадження нових значень рівнів напруги у зв'язку з набранням чинності нового стандарту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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