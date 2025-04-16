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НКРЕКП спростить процедуру отримання ліцензії для мобільних установок зберігання енергії
17:04 16.04.2025 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) на засіданні 15 квітня схвалила проєкт постанови "Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії", який передбачає спрощення процедури отримання ліцензії зі зберігання енергії у разі розміщення установок зберігання енергії (УЗЕ) на земельній ділянці як об'єктів рухомого майна.
Як пояснив регулятор, такі УЗЕ можуть бути переміщені без їх знецінення, заподіяння їм шкоди та зміни їх призначення.
Проєкт постанови найближчим часом буде розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій від органів державної влади, фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.
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