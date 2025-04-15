Уряд планує встановити цьогоріч 420 когенераційних установок і котелень

"Це була зустріч технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі - і офлайн, і онлайн - будуть продовжуватися весь цей тиждень. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали", - сказав Зеленський.