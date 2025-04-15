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Україна та Нідерланди планують посилити співпрацю в енергетиці
23:31 14.04.2025 |
Україна та Нідерланди зафіксували наміри співпрацювати для розбудови стійкої, безпечної та конкурентної української енергетичної системи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Представники Нідерландів запропонували технічну допомогу Україні в процесі підготовки інтеграції українського ринку електроенергії до європейського, а також запропонували ініціативу щодо організації торговельної місії з питань розвитку сталої енергетики в Україні. Окремо акцентувалося на необхідності активізації співпраці між країнами на рівні енергетичних компаній приватного сектору", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час Першої українсько-нідерландської міжурядової конференції щодо підтримки євроінтеграції України представники Міненерго ознайомили нідерландську сторону зі зробленими Україною кроками на шляху до інтеграції з європейськими енергетичними ринками.
Зокрема, обговорювалися питання впровадження європейського законодавства, а також розвиток за напрямками: електроенергія, біометан, ВДЕ, газ та нафта, енергоефективність, транс'європейські мережі тощо.
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