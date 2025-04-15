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АНАЛІТИКА

Україна та Нідерланди планують посилити співпрацю в енергетиці

 

Україна та Нідерланди зафіксували наміри співпрацювати для розбудови стійкої, безпечної та конкурентної української енергетичної системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Представники Нідерландів запропонували технічну допомогу Україні в процесі підготовки інтеграції українського ринку електроенергії до європейського, а також запропонували ініціативу щодо організації торговельної місії з питань розвитку сталої енергетики в Україні. Окремо акцентувалося на необхідності активізації співпраці між країнами на рівні енергетичних компаній приватного сектору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час Першої українсько-нідерландської міжурядової конференції щодо підтримки євроінтеграції України представники Міненерго ознайомили нідерландську сторону зі зробленими Україною кроками на шляху до інтеграції з європейськими енергетичними ринками.

Зокрема, обговорювалися питання впровадження європейського законодавства, а також розвиток за напрямками: електроенергія, біометан, ВДЕ, газ та нафта, енергоефективність, транс'європейські мережі тощо.
 

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