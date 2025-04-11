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АНАЛІТИКА

Кабмін продовжив до листопада пільгову ціну на газ для виробників гарячої води

 

Кабінет міністрів продовжив дію постанови №812 про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 жовтня 2025 року включно, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Це означає, що виробники гарячої води до опалювального сезону зможуть отримувати газ за пільговою ціною.

Механізм ПСО зобов'язує Нафтогаз Трейдинг продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною - 7420 грн за тисячу кубічних метрів.

Нафтогаз Трейдинг забезпечує газом теплокомуненерго в 1439 громадах. Газопостачання здійснюється виключно на підконтрольних територіях України.

Термін дії постанови №812 закінчувався 30 квітня.

У липні 2022 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ. Термін дії мораторію - на час воєнного стану плюс шість місяців.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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