Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 19:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін продовжив до листопада пільгову ціну на газ для виробників гарячої води
17:39 11.04.2025 |
Кабінет міністрів продовжив дію постанови №812 про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 жовтня 2025 року включно, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Це означає, що виробники гарячої води до опалювального сезону зможуть отримувати газ за пільговою ціною.
Механізм ПСО зобов'язує Нафтогаз Трейдинг продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною - 7420 грн за тисячу кубічних метрів.
Нафтогаз Трейдинг забезпечує газом теплокомуненерго в 1439 громадах. Газопостачання здійснюється виключно на підконтрольних територіях України.
Термін дії постанови №812 закінчувався 30 квітня.
У липні 2022 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ. Термін дії мораторію - на час воєнного стану плюс шість місяців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» Україні пообіцяли військову допомогу на понад 21 млрд євро
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
|Німеччина і ще 10 країн створили «коаліцію РЕБ» для України
|Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Кабмін продовжив до листопада пільгову ціну на газ для виробників гарячої води
|Українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до ₴8 мільйонів - Шмигаль
|В Україні у березні зросли виторги від продажу підакцизних товарів
|Українські аграрії посіяли вже мільйон гектарів ярих культур
|Ціни на нафту стабілізувалися, але завершують тиждень у мінусі, Brent - близько $63,4 за барель
|Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев
|Новобудови в Одесі показали найбільший ріст цін у I кварталі, у Львові динаміка сповільнилася – "ЛУН"
Бізнес
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США