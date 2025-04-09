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В Україні за три роки війни росіяни пошкодили 63 000 об'єктів енергетики
16:33 09.04.2025 |
Із лютого 2022 року через російські масовані удари та точкові атаки в Україні пошкоджені 63 тис. об'єктів енергетичної інфраструктури.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.
"За три роки повномасштабної війни було пошкоджено понад 63 тисячі об'єктів енергетичної інфраструктури, а тільки у 2024 році масовані удари та щоденні точкові обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури призвели до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 2022 року внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру загинули 160 енергетиків, які виконували свою роботу під час ворожих обстрілів. Ще понад 300 працівників отримали поранення через атаки на об'єкти.
Під час останнього опалювального сезону, з 17 листопада 2024 по березень 2025 року відбулося 9 масованих атак на енергосистему України. Станом на кінець 2024 року збитки галузі оцінювались у 93 млрд доларів.
У Міненерго наголосили, що попри інтенсивність ударів енергетики змогли відновити близько 60% пошкодженої генерації. Під час опалювального сезону працювали всі 9 енергоблоків АЕС, які підконтрольні Україні.
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