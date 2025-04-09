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АНАЛІТИКА

Чиста енергія вперше з 1940-х років забезпечила 40% світового виробництва електроенергії

 

"Чиста" енергія, вироблена без використання викопного палива, у 2024 році вперше з 1940-х років забезпечила понад 40% світового виробництва електроенергії. Про це йдеться у звіті аналітичного центру Ember.

Нині джерелами "чистої" енергії є ядерна та відновлювана енергетика, тобто вітер і сонце. У 1940-х значну частину світової електроенергії виробляли гідроелектростанції, які на той час були основним джерелом "чистої" енергії.

Чиста енергія вперше з 1940-х років забезпечила 40% світового виробництва електроенергії

 

Відновлювані джерела енергії додали рекордні 858 ТВт/год генерації у 2024 році, що на 49% більше попереднього рекорду 577 ТВт/год, встановленого у 2022 році.

Результатом рекордного зростання відновлюваних джерел енергії у поєднанні з невеликим зростанням ядерної генерації на 69 ТВт/год стало те, що низьковуглецева енергія досягла 40,9% (12 609 ТВт/год) у 2024 році порівняно з 39,4% у 2023 році.

За даними аналітиків, торік таких показників було досягнуто завдяки "приголомшливому" зростанню сонячної енергетики, обсяги якої подвоїлися лише за три роки й досягли понад 2000 ТВт/год.

Темпи зростання сонячної генерації у 2024 році становили 29%, що є найвищим показником за шість років.

При цьому сонячна енергетика вже 20-й рік поспіль стала джерелом електроенергії, яке зростає найшвидшими темпами. Нині вона забезпечує 7% світової електроенергії.

"У поєднанні з акумуляторними батареями сонячна енергетика стане нестримною силою", - вважає виконавчий директор Ember Філ Макдональд.

Вітрова і ядерна енергетики забезпечували у 2024 році 8% і 9% світової електроенергії відповідно. Водночас частка ядерної енергетики досягла 45-річного мінімуму.

Гідроенергетика є найстарішим і найбільшим у світі джерелом відновлюваної енергії. Її частка у світовому виробництві коливається на рівні 14%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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