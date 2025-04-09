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Кабмін виставить на конкурс дві ділянки для видобутку нафти і газу на заході України
09:33 09.04.2025 |
Кабінет Міністрів погодив дві пропозиції Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції стосовно проведення конкурсів за двома ділянками нафтогазоносних надр на заході України.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, йдеться про Межигірську і Свічанську ділянки, які розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Як зазначається, угода про розподіл продукції передбачає, що інвестор бере на себе всі ризики та витрати на геологорозвідку та розробку родовища, а в разі успіху видобута продукція розподіляється між державою та інвестором за заздалегідь узгодженою формулою.
Як повідомлялося, Державна служба геології та надр з 1 квітня ввела у промислову експлуатацію Державний реєстр спеціальних дозволів на користування надрами.
Водночас у Держегонадр зауважили, що на час дії воєнного стану доступ до ресурсу тимчасово обмежений за винятком правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.
До того бізнес звернувся до уряду із проханням розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.
Сьогодні інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні є обмеженою грифами "таємно" або "для службового користування". Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів.
Експерти переконані, що такі обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами.
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