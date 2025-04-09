«Укренерго» спростувало чутки про повернення графіків відключень світла

В "Укренерго" заявили, що поширювана останніми днями в ЗМІ та Telegram-каналах інформація про ймовірне повернення відключень електроенергії не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Жодних заходів обмеження наразі не застосовується. Утім, реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії - справді є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах після російських атак тривають", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що через похолодання на всій території України споживання електроенергії суттєво зросло. Це, своєю чергою, вплинуло на зростання кількості споживачів, які вмикають електричні пристрої обігріву - каміни, радіатори, кондиціонери.

Як визнають в "Укренерго", ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.

За таких умов енергетики закликають усіх споживачів - як побутових, так і бізнес - зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00 - це дозволить знизити навантаження на енергосистему.

Як повідомлялося, у березні Україна збільшила імпорт електроенергії до 272 тис. МВт-год, що на 11% більше, ніж у лютому, але на 40% менше, порівняно з березнем минулого року.