Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укренерго» спростувало чутки про повернення графіків відключень світла

 

В "Укренерго" заявили, що поширювана останніми днями в ЗМІ та Telegram-каналах інформація про ймовірне повернення відключень електроенергії не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Жодних заходів обмеження наразі не застосовується. Утім, реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії - справді є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах після російських атак тривають", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що через похолодання на всій території України споживання електроенергії суттєво зросло. Це, своєю чергою, вплинуло на зростання кількості споживачів, які вмикають електричні пристрої обігріву - каміни, радіатори, кондиціонери.

Як визнають в "Укренерго", ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.

За таких умов енергетики закликають усіх споживачів - як побутових, так і бізнес - зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00 - це дозволить знизити навантаження на енергосистему.

Як повідомлялося, у березні Україна збільшила імпорт електроенергії до 272 тис. МВт-год, що на 11% більше, ніж у лютому, але на 40% менше, порівняно з березнем минулого року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1450  0,05 0,13 41,1550  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес