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«Укренерго» спростувало чутки про повернення графіків відключень світла
16:18 08.04.2025 |
В "Укренерго" заявили, що поширювана останніми днями в ЗМІ та Telegram-каналах інформація про ймовірне повернення відключень електроенергії не відповідає дійсності.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
"Жодних заходів обмеження наразі не застосовується. Утім, реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії - справді є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах після російських атак тривають", - йдеться у повідомленні.
Водночас, зазначається, що через похолодання на всій території України споживання електроенергії суттєво зросло. Це, своєю чергою, вплинуло на зростання кількості споживачів, які вмикають електричні пристрої обігріву - каміни, радіатори, кондиціонери.
Як визнають в "Укренерго", ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.
За таких умов енергетики закликають усіх споживачів - як побутових, так і бізнес - зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00 - це дозволить знизити навантаження на енергосистему.
Як повідомлялося, у березні Україна збільшила імпорт електроенергії до 272 тис. МВт-год, що на 11% більше, ніж у лютому, але на 40% менше, порівняно з березнем минулого року.
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