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АНАЛІТИКА

Франція розглядає можливість інвестування в Чорнобильській зоні

 

Франція розглядає можливість інвестування у відновлювану енергетику в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів за результатами поїздки міністра Світлани Гринчук та Спецуповноваженого президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єра Ельброна у Чорнобильську зону відчуження.

У міністерстві нагадали, що у лютому 2025 року вже обговорювалося партнерство із французькою стороною. Тоді Ельброн наголосив, що французькі компанії уже зробили аналітику та бачать великий потенціал у цьому напрямку.

Представники французької та української сторін оглянули наслідки нещодавньої атаки росії на Арку НБК - об'єкт, до створення якого були залучені і французькі компанії та фахівці.

Французькі партнери наразі розглядають можливість надання допомоги для відновлення Арки в рамках Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Наразі оцінюються пошкодження і напрацювується план відновлення функціональності Арки.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Франція
 

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