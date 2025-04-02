Оголошено конкурс на три вакансії в НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів національного енергорегулятора НКРЕКП оголосила конкурс на три вакантні посади в ньому, передає Енергореформа.

Таке рішення прийнято на засіданні конкурсної комісії 1 квітня, яке транслювалося онлайн.

Згідно з рішенням комісії, документи на конкурс приймаються з 2 квітня по 16 травня 2025 року включно.

Члени комісії проголосували за те, щоб, як і раніше, проводити оцінювання кандидатів шляхом співбесіди.

Також комісія має намір продовжии практику запрошень на свої засідання представників Єврокомісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Світового банку та USAID.

Як повідомляла Енергореформа, президент України Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року.

Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація була застосована до члена комісії Олени Антонової.

За нею була ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі - Олексія Магди (до 1 липня 2023 року).

Ольга Бабій та Дмитро Коваленко пішли на ротацію 1 липня 2024 року, а після цього йдуть Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк (1 липня 2025 року).

Конкурс оголошується за три місяці до закінчення терміну повноважень того чи іншого члена регулятора.

Зараз у комісії 6 членів замість передбачених 7 - голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Руслан Кайдаш, Валерій Тарасюк, Олександр Формагей, Руслан Слободян.

Наприкінці травня 2023 року конкурсна комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора - Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, але уряд так і не визначився з вибором.

Екс-секретар конкурсної комісії НКРЕКП Світлана Голікова у своєму Facebook прокоментувала сьогоднішнє рішення комісії оголосити конкурс на три вакантні посади так: "Юридично обрунтування скасування результатів конкурсу 2023 не надавали. Законом (про НКРЕКП - ЕР) це не передбачено".