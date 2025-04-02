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АНАЛІТИКА

Україна в березні збільшила імпорт електроенергії

 

Україна у березні 2025 року збільшила імпорт електроенергії на 11% порівняно з лютим - до 272 000 МВт-год.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

За даними видання, найбільшим постачальником стала Угорщина, з якої надійшло 42% імпортованої електроенергії.

Також частка постачань становила: 19% зі Словаччини, 18% з Польщі, 16% з Румунії, а решта - з Молдови.

Збільшення імпорту зафіксовано за всіма напрямками, крім Словаччини. Водночас, у річному вимірі (до березня 2024 року) імпорт скоротився майже на 40%.

У березні Україна також подвоїла експорт електроенергії - до 76 300 МВт-год. Це стало можливим завдяки зростанню генерації на сонячних електростанціях у денні години, що спричинило профіцит в енергосистемі.

За матеріалами: Економічна правда
 

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