Борг за «зеленим тарифом» зменшився за пів року на 14 мільярдів, – «Гарантований покупець»

За останні шість місяців заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії зменшилася на 37,7% - з 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

Про це повідомив в.о. директора держпідприємства Артем Некрасов, передає галузеве видання ExPro.

За його словами, обсяг заборгованості за вироблену з ВДЕ електроенергію, яка у вересні 2024 року сягала 35,8 млрд грн, поступово зменшилася до 22,3 млрд грн у березні 2025 року.

Водночас поточні розрахунки з ВДЕ за електричну енергію, які минулого року становили 86%, у 2025 році зросли до 93%. А розрахунки "Укренерго" за послугу ВДЕ у 2025 році зросли до 85,2%, порівняно із з 72,9% у 2024 році.

"Ми чудово розуміємо, що розвиток ринку ВДЕ значною мірою залежить від погашення боргів, які історично склалися після 2020 року. Тоді було підписано меморандум, в якому держава підтвердила гарантії платежів. Було вирішено, що до тарифу НЕКу будуть додавати певну частину, яку держава компенсуватиме з держбюджету. Але щороку в грудні, приймаючи бюджет, депутати про цю норму не згадували або викреслювали. Тому багато років тариф недофінансований і борги "Гарпоку" перед учасниками ринку дорівнюють боргам НЕКа перед "Гарпоком", - пояснив Некрасов.

Водночас він зауважив, що НКРЕКП наприкінці минулого року вперше встановило тариф на передачу для "Укренерго" з урахуванням необхідності виплат за "зеленим тарифом".

"Вперше на моїй пам'яті на цей рік було прийнято зважений тариф по передачі. Крім того, ми почали підписувати послуги з НЕК "Укренерго" не через 1,5-2 роки, як це було раніше, а, скажімо, січнева вже підписана і по ній пройшли розрахунки. Будемо сподіватися, що надалі будемо розраховуватися в нормальному режимі", - додав голова "Гарантованого покупця".

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 січня на 29,8% - до 686,23 грн/МВТ-год.

Таке значне підвищення тарифу обумовлене тим, що вперше за останні 4 роки тариф на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обовʼязків з оплати виробництва електроенергії за "зеленим тарифом", пояснював керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Крім того, на початку лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачав спрямування понад 10 мільярдів гривень невикористаних коштів НЕК "Укренерго" від тарифу на диспетчеризацію на погашення боргів на ринку електроенергії.

У тому числі, 45% цих коштів мали спрямувати на покриття витрат та погашення заборгованості з виплат за "зеленим тарифом" промисловим електростанціям, а ще 10% - на покриття витрат та погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.