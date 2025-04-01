Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Молдова зацікавлена у використанні українських газових сховищ - Міненерго
13:56 31.03.2025 |
Україна і Молдова зацікавлені у співпраці для забезпечення енергетичної безпеки обох країн.
Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром енергетики Республіки Молдова Доріном Жунгієту, повідомляє Укрінформ з посиланням на Міненерго.
Зазначається, що міністри приділили особливу увагу питанням енергетичної безпеки обох країн, розвитку альтернативних маршрутів постачання газу, постачанню електроенергії, інтеграції енергетичних ринків. Сторони відзначили необхідність координації співпраці з ЄС.
Молдовська сторона висловила зацікавленість у використанні українських підземних газових сховищ для формування запасів газу для власних потреб.
Крім того, обговорювалися питання співпраці у сфері електроенергетики та можливі напрямки допомоги України у забезпеченні електропостачання споживачів Молдови. Було відзначено важливість збереження лімітів ENTSO-E для можливостей імпорту електроенергії до України та Молдови з європейських країн.
Сторони відзначили готовність до продовження співпраці в енергетиці, зокрема для досягнення спільних цілей євроінтеграції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат
|В додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з'явився розділ «Виплата на будівництво»
|Доходи загального фонду держбюджету в березні-2025 виросли на 90,8% до березня-2024 завдяки гранту
|Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з Росією
|Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС з 2027 року
|В Україні запрацював новий механізм страхування воєнних ризиків
|Уряд спрямував ₴1,9 мільярда на компенсацію відсотків за програмою доступних кредитів
Бізнес
|Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту
|Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI
|Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
|Microsoft представила дорожню карту Windows 11
|AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням
|Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5
|Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok