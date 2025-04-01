Молдова зацікавлена у використанні українських газових сховищ - Міненерго

Україна і Молдова зацікавлені у співпраці для забезпечення енергетичної безпеки обох країн.

Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром енергетики Республіки Молдова Доріном Жунгієту, повідомляє Укрінформ з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що міністри приділили особливу увагу питанням енергетичної безпеки обох країн, розвитку альтернативних маршрутів постачання газу, постачанню електроенергії, інтеграції енергетичних ринків. Сторони відзначили необхідність координації співпраці з ЄС.

Молдовська сторона висловила зацікавленість у використанні українських підземних газових сховищ для формування запасів газу для власних потреб.

Крім того, обговорювалися питання співпраці у сфері електроенергетики та можливі напрямки допомоги України у забезпеченні електропостачання споживачів Молдови. Було відзначено важливість збереження лімітів ENTSO-E для можливостей імпорту електроенергії до України та Молдови з європейських країн.

Сторони відзначили готовність до продовження співпраці в енергетиці, зокрема для досягнення спільних цілей євроінтеграції.