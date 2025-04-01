Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 жовтня 2025р та додав до них «Укрнафту»

Кабінет міністрів України продовжив до 31 жовтня 2025 року дію положення про спеціальні зобов'язання (ПСО) на ринку природного газу, яка мала завершитися 30 квітня, та поклав такі зобов'язання на "Укрнафту", щоправда за більш вигідною для компанії ціною порівняно із "Укргазвидобуванням".

Відповідні зміни до постанови №222 від 6 березня 2022 року закріплено постановою №356 від 28 березня 2025 року, яка оприлюднена на урядовому порталі та набуває чинності з 1 квітня.

Згідно з ними, якщо для "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогазу" збережена ціна продажу газу власного видобутку НАК "Нафтогаз України" 7,24 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ), то для "Укрнафти" вона встановлена на рівні 12 тис. грн.

Окрім того ціна газу за ПСО для теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі, збільшена з 10,95 тис. грн до 14 тис. грн, а для ТЕЦ, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі, - з 16,5 тис. грн до 18 тис. грн.

Постановою також газопоршневі та газотурбінні установки розділено на дві категорії: для тих, що виробляють виключно електричну енергію, ціна газу знижена з 16,5 тис. грн до 14 тис. грн, а для тих, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом, - збільшена з 16,5 тис. грн до 18 тис. грн.

Одночасно із продовженням дії ПСО прийнята урядом постанова скорочує строк дії норми щодо реалізації донькою "Нафтогазу" - ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - газу операторам газорозподільних систем за ціною ПСО: якщо до останнього часу ця норма була встановлена "протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування", то тепер - по 31 жовтня 2025 року.