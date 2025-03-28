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Німеччина виділила понад 7 млн євро на ремонт енергоінфраструктури України
16:03 28.03.2025 |
Федеральне міністерство економіки, торгівлі та захисту клімату Німеччини оголосило про виділення ще 7,27 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінекономіки Німеччини.
Кошти надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, до якого з 2022 року також долучилися численні інші міжнародні донори.
"Російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України не припиняються. Ці атаки завдають сильного удару по народу України. Німеччина реагує на цю надзвичайну ситуацію, поновлюючи свій внесок до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства. Ми твердо стоїмо поруч з нашими українськими партнерами в ці непевні часи", - заявив Роберт Габек, міністр економіки, який невдовзі залишить посаду.
Україна фінансує запчастини та обладнання для зруйнованої енергетичної інфраструктури з Фонду енергетичної підтримки.
За допомогою зовнішньої закупівельної агенції Енергетичне Співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів та контролює використання коштів. Це дозволяє українським енергетичним компаніям відновлювати зруйновану мережеву інфраструктуру та електростанції.
Німецькі внески також спрямовані на постійне посилення стійкості української енергетичної системи. З цією метою частина коштів спрямовується на проєкти "зеленого" енергетичного переходу, які закладають основи для подальшого розширення децентралізованої складової української енергосистеми.
Цього тижня стало відомо, що Норвегія виділяє додатково 1 мільярд норвезьких крон (майже 90 млн євро) на фінансування імпорту газу в Україну, щоб забезпечити адекватне газопостачання для населення, бізнесу та промисловості країни.
Уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів) у п'ятницю, 14 березня - після виходу з фонду США.
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