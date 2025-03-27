Для повного відновлення роботи ЗАЕС у разі перемир’я може знадобитися рік і більше - Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що для повного відновлення роботи всієї Запорізької АЕС з усіма шістьма енергоблоками знадобиться понад рік, можливо, навіть більше.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, передає Укрінформ.

На думку гендиректора МАГАТЕ, відносно швидкий, але поступовий перезапуск Запорізької АЕС, по одному реактору за раз, може бути можливим.

Ми говоримо про місяці, і, можливо, для повного відновлення роботи всієї Запорізької АЕС з усіма шістьма енергоблоками знадобиться понад рік, можливо, навіть більше", - сказав він.

Гроссі додав, що експлуатація всіх реакторів буде "складною, але не неможливою".

При цьому він висловив думку, що Росія "професійно управляє" окупованою ЗАЕС.

"Щодо безпеки станції та загальної ситуації на станції, я маю сказати, що вона професійно контролюється та управляється (Росією - ред.)", - заявив Гроссі.

За його словами, деякі роботи з технічного обслуговування, "можливо, не були такими всеосяжними, як могли б бути, але це також є наслідком війни".

Гендиректор МАГАТЕ також вказав на те, що у разі припинення вогню можливими є "більш амбітні роботи" для підвищення спроможностей станції з охолодження реакторів, які сильно знизилися після підриву греблі Каховської ГЕС.

"Ми хочемо, щоб настав момент, коли ми зможемо підтвердити, що активних бойових дій в цій зоні більше немає", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, це було б відчутним прогресом, який дав би змогу "перейти до невійськового режиму".

Як повідомлялося, Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. У вересні станція повністю припинила виробляти електроенергію. На території ядерного об'єкта перебувають російські війська та військова техніка. Через обстріли неодноразово були пошкоджені лінії зовнішнього живлення ЗАЕС.

У червні 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС. Через знищення Каховського водосховища на ЗАЕС води вистачає для охолодження лише при роботі у стані холодного зупину.

Під час березневої сесії Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії 47 держав-членів МАГАТЕ виступили з заявою, в якій підтвердили рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та засудили незаконне захоплення Росією ЗАЕС, а також російські атаки на об'єкти ядерної інфраструктури України.

Держави закликали РФ негайно припинити будь-які воєнні дії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку України та всього регіону. Вони наголосили на важливості неухильного дотримання "Семи невід'ємних принципів ядерної безпеки" та п'яти принципів захисту ЗАЕС, визначених генеральним директором МАГАТЕ.