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Норвегія передала Україні обладнання, яке збільшить потужність енергосистеми на 200 мегават
22:54 26.03.2025 |
Норвегія через ПР ООН передала Україні критично важливе енергетичне обладнання, завдяки якому до енергосистеми буде додано 200 мегават енергії, що забезпечить резервним живленням близько 1,5 млн споживачів.
Сертифікати на газопоршневі генератори для Групи Нафтогаз, обладнання для АТ «Укргазвидобування» та на доставку двох автотрансформаторів для НЕК «Укренерго» вручив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Норвегія дуже багато робить для підтримки енергетичного сектору України. Сьогодні ми говоримо про передачу 16 одиниць газопоршневого устаткування для НАК «Нафтогазу», сонячних панелей (для НЕК «Укренерго» - ред.) і критично важливого обладнання для «Укргазвидобування». Сумарно ми говоримо про 200 мегават, які будуть додані в цьому році до енергосистеми України», - сказав журналістам після церемонії вручення сертифікатів міністр енергетики Герман Галущенко.
Він додав, що це буде децентралізована генерація, завдяки чому близько 1,5 млн споживачів будуть забезпечені додатковою потужністю.
«Це для багатьох регіонів - Дніпро, Запоріжжя, Харків, Львів, тобто географія дуже широка», - зазначив міністр.
За словами Галущенка, така допомога є критично важливою для України, оскільки наша енергосистема вже рік - з 22 березня минулого року, перебуває під щоденними ударами РФ.
Міністр також відзначив важливу роль ПР ООН у підтримці української енергосистеми.
«По факту вони (ПР ООН - ред.) є реалізаторами цих проєктів, і сьогодні завдяки такій співпраці ми втримали енергосистему», - акцентував урядовець.
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