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Норвегія спрямує додаткові $95 мільйонів на закупівлю газу для України
22:53 26.03.2025 |
Уряд Норвегії виділяє додатковий 1 мільярд норвезьких крон ($95 млн) для фінансування імпорту газу в Україну, щоб забезпечити належне постачання для населення, підприємств і промисловості в країні.
Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Укрінформ.
«Більш безпечне енергопостачання має важливе значення для стійкості України. Це була одна з тем, що обговорювалася під час візиту Президента Зеленського до Норвегії минулого тижня. Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та опалення будинків, підприємств і державних установ. Норвегія робить свій внесок у забезпечення цієї потреби», - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Зазначається, що нове фінансування буде направлено через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і використовуватиметься для закупівлі газу із західних джерел.
Одержувачем газу стане українська державна компанія «Нафтогаз».
Імпортований газ буде використано для забезпечення потреб споживання та збільшення запасів газу у разі подальших атак росіян на газову інфраструктуру.
Фінансування надається в рамках Програми підтримки «Нансен для України», а 1 мільярд ($95 млн) норвезьких крон взято з асигнувань на енергетичний сектор України на 2025 рік.
«Доступ до електроенергії має важливе значення для забезпечення безпеки українського народу та продовження життєдіяльності суспільства. Атаки на українське енергопостачання... є частиною спроб послабити українську економіку та підірвати довіру українського народу до свого уряду. Ось чому надзвичайно та стратегічно важливо допомогти зберегти доступ до газу», - додав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.
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