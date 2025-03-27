Норвегія спрямує додаткові $95 мільйонів на закупівлю газу для України

Уряд Норвегії виділяє додатковий 1 мільярд норвезьких крон ($95 млн) для фінансування імпорту газу в Україну, щоб забезпечити належне постачання для населення, підприємств і промисловості в країні.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Укрінформ.

«Більш безпечне енергопостачання має важливе значення для стійкості України. Це була одна з тем, що обговорювалася під час візиту Президента Зеленського до Норвегії минулого тижня. Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та опалення будинків, підприємств і державних установ. Норвегія робить свій внесок у забезпечення цієї потреби», - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що нове фінансування буде направлено через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і використовуватиметься для закупівлі газу із західних джерел.

Одержувачем газу стане українська державна компанія «Нафтогаз».

Імпортований газ буде використано для забезпечення потреб споживання та збільшення запасів газу у разі подальших атак росіян на газову інфраструктуру.

Фінансування надається в рамках Програми підтримки «Нансен для України», а 1 мільярд ($95 млн) норвезьких крон взято з асигнувань на енергетичний сектор України на 2025 рік.

«Доступ до електроенергії має важливе значення для забезпечення безпеки українського народу та продовження життєдіяльності суспільства. Атаки на українське енергопостачання... є частиною спроб послабити українську економіку та підірвати довіру українського народу до свого уряду. Ось чому надзвичайно та стратегічно важливо допомогти зберегти доступ до газу», - додав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.