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АНАЛІТИКА

З моменту «перемир'я» РФ 8 разів вдарила по енергетиці - ОП

 

З 18 березня, яке в Росії називають початком припинення вогню по енергетичних об'єктах, війська РФ влучили у вісім таких об'єктів на території України. Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Чому 18 березня? Тому що саме тоді вони випустили явно фейкову історію про те, що Путін нібито наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України", - написав Литвин 25 березня в соціальній мережі Х.

За його словами, Росія не зупиняла ударів і з 18 березня била по енергетичних об'єктах бомбами, ударними безпілотниками та FPV-дронами.

"Ми не будемо вдаватися в подробиці, але вже було 8 підтверджених влучань в енергетичні об'єкти (...) Якби не наші захисники, влучань могло б бути набагато більше", - зазначив радник Зеленського.

Він назвав цю ситуацію "брехнею заради брехні" та вказав на важливість перевірки партнерами України сказаного та обіцяного Росією.

Росія відраховує 30-денне перемир'я з 18 березня

11 березня США запропонували запровадити 30-денне перемир'я в Україні. Українська делегація погодилась на пропозицію, тоді як російська почала висувати умови.

18 березня Трамп і Путін домовились телефоном про припинення вогню по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

25 березня після переговорів американської та російської делегацій Кремль заявив про згоду на розробку заходів для реалізації домовленостей щодо взаємної з Україною заборони ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури РФ - "строком на 30 діб, починаючи з 18 березня 2025 року".

За твердженням Москви, угода передбачає можливість продовження дії цієї заборони, а також варіант виходу з домовленості "у разі її недотримання однією зі сторін".

Росія з початку "мирних переговорів" зі США про тимчасове припинення вогню між РФ і Україною закидає українцям атаки на енергооб'єкти та зрив "досягнутих домовленостей".

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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