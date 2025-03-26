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В Україні збудують 30 МВт систем зберігання електроенергії
15:43 26.03.2025 |
Державний Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду з групою компаній Kness на суму 9,6 млн євро для фінансування та рефінансування проєкту будівництва установок зберігання енергії (УЗЕ) потужністю 30 МВт. Про це інформує пресслужба Kness.
Угода передбачає трирівневу схему фінансування на шість років, а в розподілі ризиків бере участь ЄБРР.
Нові потужності будуть підключені до мережі для забезпечення 25 МВт резерву підтримки частоти (РПЧ) та 5 МВт автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧс). Очікується, що вони покращать гнучкість енергосистеми України та сприятимуть розширенню використання ВДЕ. Запуск об'єкта заплановано на жовтень 2025 року.
Основним постачальником обладнання виступає китайська компанія Hithium, яка входить до п'ятірки світових виробників накопичувачів енергії.
Kness реалізує паралельно сім проєктів УЗЕ у трьох областях України, а сукупна сертифікована потужність компанії у сфері зберігання енергії становить 79 МВт.
"Ми почали досліджувати технології акумулювання енергії чотири роки тому і зараз втілюємо цей досвід у реальних промислових проєктах. Вдячні Ощадбанку за довіру та підтримку нового напрямку для енергоринку", - прокоментував Сергій Шакалов, CEO Kness.
Kness - міжнародна група компаній українського походження, що розробляє технології та реалізує проєкти у сфері відновлюваної енергетики. Компанія проєктує та будує об'єкти ВДЕ, займається трейдингом, постачанням і прогнозуванням електроенергії, а також має власне виробництво та R&D-центр. Станом на сьогодні Kness реалізувала 1,3 ГВт сонячних електростанцій та обслуговує 1,48 ГВт енергетичних об'єктів в Україні, Польщі та Латвії.
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