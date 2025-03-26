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Україні потрібно імпортувати рекордні 5 мільярдів кубометрів газу через атаки РФ – Bloomberg
13:22 26.03.2025 |
Україна може імпортувати з Європи рекордні 5 млрд кубометрів газу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та виснаження запасів.
Про це пише Bloomberg.
"Ми вважаємо, що Україні знадобиться до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року", - заявив Дмитро Сахарук, генеральний директор D.Trading, торгового підрозділу ДТЕК.
Це значно більше за максимальні 1 млрд кубометрів у попередні сезони, додав він в інтерв'ю на Глобальному саміті сировинних товарів Financial Times.
За його словами, через удари РФ країна вже використала буферні запаси газу. "Ці запаси мають бути відновлені. Тому обсяги тут також досить значні", - зазначив Сахарук.
Останні атаки суттєво скоротили видобуток газу державним "Нафтогазом" - на третину. Це змусило Україну закуповувати дороге паливо в ЄС. "Навіть якщо атаки припиняться, для нормалізації видобутку знадобиться певний час", - наголосив Сахарук, додавши, що не можна виключати нових ударів.
Ринок газу стає дедалі напруженішим, а ціни в Європі зростають напередодні сезону накопичення запасів.
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