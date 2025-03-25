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АНАЛІТИКА

Енергетики закликать не вмикати ввечері кілька потужних електроприладів

 

Споживання електроенергії в Україні тримається на рівні сезонних показників. Водночас енергетики наголошують на необхідності в ощадливому споживанні у вечірні години.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 9:30, рівень споживання був таким же, як в цей час попереднього дня - у понеділок.

У компанії нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 17:00 до 21:00", - закликали в "Укренерго".

Як повідомлялося, вчора українські енергетики зафіксували різке зростання споживання електроенергії. Крім того, внаслідок негоди десятки є знеструмлення в десятках населених пунктах у кількох областях.

Раніше "Укренерго" запустило новий мобільний застосунок, який інформує користувачів про стан мережі й доступність електроенергії в кожному регіоні. Також у ньому можна знайти поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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