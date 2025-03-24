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АНАЛІТИКА

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки української енергетики України 65 мільйонів євро

 

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики за результатами зустрічі заступника міністра Романа Андарака зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен.

"Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби", - наголосив заступник міністра.

Представниця Нідерландів зі свого боку підкреслила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки Україні.

Також сторони обговорили потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних ворожих атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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