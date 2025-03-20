Швейцарія та Нідерланди передали Україні дев’ять електростанцій резервного живлення

За координації Міністерства енергетики України донори зі Швейцарії та Нідерландів передали Україні дев'ять електростанцій резервного живлення потужністю від 600 кВт до 1500 кВт.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що обладнання спрямовано для потреб газової інфраструктури.

У міністерстві повідомили, що з початку повномасштабного російського вторгнення за координації Міненерго в Україну надійшли 1706 вантажів енергетичного обладнання гуманітарної допомоги загальною вагою понад 22 тисячі тонн із 38 країн.

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики був створений у квітні 2022 року. Він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлюватися після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.