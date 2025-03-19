Україна за 2 міс. збільшила імпорт трансформаторів в 3,8 рази, переважно з Китаю

Імпорт в Україну трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів у січні-лютому 2025 року зріс у 3,8 рази порівняно з тим самим місяцем 2024 року - до $211,74 млн, свідчить статистика Державної митної служба (ДМС).

Згідно зі статистичними даними, переважно за цей період продукція ввозилася з Китаю - на $191,4 млн (90,4% всього імпорту цих товарів), тоді як роком раніше з цієї країни було ввезено трансформаторів і дроселів на $32,8 млн (59%).

Крім того, трансформатори ввозилися з Туреччини (на $7,2 млн) та Німеччини (на $2 млн).

При цьому в лютому ввезення цього обладнання збільшилось у 2,5 рази до лютого-2024, але скоротилось на 34,5% порівняно з січнем-2025 - до $83,8 млн.

Разом з тим Україна за два місяці поточного року експортувала трансформатори, котушки індуктивності та дроселі на $3,95 мн проти $3,18 млн роком раніше, переважно в Угорщину, Німеччину та Польщу.

За даними ДМС, імпорт в Україну трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів у 2024 році зріс більш ніж вдвічі порівняно з 2023 роком - до $596,11 млн, при цьому з Китаю їх було ввезено у 2,5 рази більше - на $400,48 млн.