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Україна за 2 міс. збільшила імпорт трансформаторів в 3,8 рази, переважно з Китаю
14:14 19.03.2025 |
Імпорт в Україну трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів у січні-лютому 2025 року зріс у 3,8 рази порівняно з тим самим місяцем 2024 року - до $211,74 млн, свідчить статистика Державної митної служба (ДМС).
Згідно зі статистичними даними, переважно за цей період продукція ввозилася з Китаю - на $191,4 млн (90,4% всього імпорту цих товарів), тоді як роком раніше з цієї країни було ввезено трансформаторів і дроселів на $32,8 млн (59%).
Крім того, трансформатори ввозилися з Туреччини (на $7,2 млн) та Німеччини (на $2 млн).
При цьому в лютому ввезення цього обладнання збільшилось у 2,5 рази до лютого-2024, але скоротилось на 34,5% порівняно з січнем-2025 - до $83,8 млн.
Разом з тим Україна за два місяці поточного року експортувала трансформатори, котушки індуктивності та дроселі на $3,95 мн проти $3,18 млн роком раніше, переважно в Угорщину, Німеччину та Польщу.
За даними ДМС, імпорт в Україну трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів у 2024 році зріс більш ніж вдвічі порівняно з 2023 роком - до $596,11 млн, при цьому з Китаю їх було ввезено у 2,5 рази більше - на $400,48 млн.
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